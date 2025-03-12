Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği uzmanları Elazığ'da incelemelerde bulundu

Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (European Association of Establishments for Veterinary Education - EAEVE) Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinin, Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumları Birliğine akreditasyon süresinin yenilenmesi için 7 kişiden oluşan uzman ekip Elazığ'a geldi.

Üniversitede çeşitli incelemeler yapan ekip, öğrencilerin staj gördüğü Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret etti.

Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, AA muhabirine, fakültelerinin Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği'nin akreditasyon değerlendirme sürecinden geçtiğini söyledi.

Ziyaret kapsamında 7 uzmanın fakültede bütün eğitim alanında kullanılan imkanları denetlediğini kaydeden Çalıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa standartlarına uygunluk, hayvan refahı, hayvan hakları yönünden uygunluğunu değerlendirmek zorundalar. Belediyemizin hayvan barınağını ziyaret ettik. Bütün her şeyi gördüler ve çok beğendiler. Standardın gayet yüksek olduğunu belirttiler."

Fakültenin akreditasyon süresinin mart ayı içinde dolacağını anlatan Çalıcıoğlu, "Bu değerlendirmeyi geçersek tekrar 7 yıl daha uzatılacak. Bu akreditasyon neticesinde öğrencilerimizin diplomaları Avrupa Birliği sınırları içerisinde ve İngiltere'de geçerli oluyor." dedi.