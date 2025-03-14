Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Elazığ'da Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Türker, mesajında, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladığını belirtti.

Başta ilçede görevli doktorlar ve sağlık çalışanları olmak üzere özveri ile görev yapan tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarının çabalarının takdire şayan olduğunu aktaran Türker, "Hepsine saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.