Elazığ'da düzenlenen Ünilig Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi

İkinci sırayı Gazi Üniversitesi alırken, Bayburt Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

"Eşli" kategoride kadınlarda Bayburt Üniversitesinden Emine Dursun ve Meltem Çetinkaya, erkeklerde Gazi Üniversitesinden Mustafa Aksoy ve Mustafa Kılıçkaya birinci oldu.

İki gün süren şampiyonada öğrenciler derece elde etmek için mücadele etti.

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