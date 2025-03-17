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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 00:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:41
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DM 883 plakalı otomobil ile 23 DN 533 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi 2042. Sokak'ta çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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