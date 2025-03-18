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        Elazığ'da Şehitleri Anma Programı düzenlendi

        Elazığ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Şehitleri Anma Programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:04 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:21
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        Elazığ'da Şehitleri Anma Programı düzenlendi
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        Elazığ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Şehitleri Anma Programı yapıldı.

        Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Muhammed Yahya Sertkaya tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler Çanakkale Savaşı ve şehit temalı şiirler okudu, tiyatro gösterisi sundu, koro türküler seslendirdi.

        Programın açılış konuşmasını yapan Şehit Korgeneral Osman Erbaş Anadolu Lisesi tarih öğretmeni İlhami Üner, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktaya ulaştığı bir azmin mücadelesi olduğunu belirtti.

        Bu anlamlı zafer gününde kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa eden tüm şehitleri minnet ve şükranla yad ettiklerini aktaran Üner, şunları kaydetti:

        "Türk ordusunun Çanakkale'de vermiş olduğu bu büyük mücadele, sadece dünya tarihi üzerinde oluşturduğu büyük etkiyle değil Türk savaş sanatının uygulanış tarzı ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kanlı mücadelelerin ön plana çıkardığı kahramanlarımızla destansı bir mücadeledir. Türk askerinin doğasında bulunan insani değerlerin savaş sahasında ortaya çıkışıyla da dünya savaş tarihinde müstesna bir olaydır. Çanakkale zaferi vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletin engelleri aşabileceğinin en güzel örneğidir."

        Programa, Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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