Kovancılar'da köy minibüsleri garajı yapıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde köy minibüsleri garajı yapıldı.

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, yaptığı açıklamada, göreve gelmeden önce söz verdikleri projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçede talep edilen köy minibüsleri garajı projesi tamamladıklarını kaydeden Gök, "Garajı hizmete sunuyoruz. 24 Mart'ta köylerden ilçe merkezine gelecek olan minibüslerimiz artık bir alanda toplanacak ve tek bir yerden hareket edecek. İlçemizin daha estetik, güzel ve modern bir görünümüne kavuşması için gecemizi gündüzümüze katıp durmaksızın çalışıyoruz. Köy garajı projemiz ilçemize hayırlı olsun." dedi.