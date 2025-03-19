Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Kovancılar'da köy minibüsleri garajı yapıldı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde köy minibüsleri garajı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kovancılar'da köy minibüsleri garajı yapıldı
        ABONE OL

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde köy minibüsleri garajı yapıldı.

        Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, yaptığı açıklamada, göreve gelmeden önce söz verdikleri projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

        İlçede talep edilen köy minibüsleri garajı projesi tamamladıklarını kaydeden Gök, "Garajı hizmete sunuyoruz. 24 Mart'ta köylerden ilçe merkezine gelecek olan minibüslerimiz artık bir alanda toplanacak ve tek bir yerden hareket edecek. İlçemizin daha estetik, güzel ve modern bir görünümüne kavuşması için gecemizi gündüzümüze katıp durmaksızın çalışıyoruz. Köy garajı projemiz ilçemize hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        19 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!

        Benzer Haberler

        Elazığlı gurbetçi memleketindeki evini satarak gelirini Gazze'ye bağışladı
        Elazığlı gurbetçi memleketindeki evini satarak gelirini Gazze'ye bağışladı
        Keban'da AK Parti İlçe Teşkilatından iftar programı
        Keban'da AK Parti İlçe Teşkilatından iftar programı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Elazığ'da iş insanlarıyla bir ar...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Elazığ'da iş insanlarıyla bir ar...
        AK Parti'li Zeybekci: Ekonomi ile ilgili bütün göstergelerimiz pozitif yönd...
        AK Parti'li Zeybekci: Ekonomi ile ilgili bütün göstergelerimiz pozitif yönd...
        Elazığ'da Şehitleri Anma Programı düzenlendi
        Elazığ'da Şehitleri Anma Programı düzenlendi
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü