Elazığ'da yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde karla kaplı dağlık bölgede sürü halinde ilerleyen yaban domuzları dronla görüntülendi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde karla kaplı dağlık bölgede sürü halinde ilerleyen yaban domuzları dronla görüntülendi.
Hacıhüseyinler köyünde yaşayan Ali Bozay, yeni aldığı dronla karla kaplı köy kırsalını havadan kayıt altına aldığı esnada yaban domuzu sürüsüne rastladı.
Bunun üzerine Bozay, domuz sürüsünün dağlık bölgedeki ilerleyişini dronla görüntüledi.
Görüntüde, bir süre karla kaplı bölgede ilerleyen yaban domuzlarının daha sonra gözden kayboldukları yer alıyor.
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