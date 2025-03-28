Keban'da otizm farkındalık etkinliği düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Musa Coşkun Ortaokulu ile Baraj İlkokulunca gerçekleştirilen "Hiçbir şey insana engel olamaz" etkinliği kapsamında mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Otizmli öğrencilere ve annelerine çiçek verilen etkinlikte, otizmli öğrenciler ile birlikte çeşitli oyunlar oynandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Yaşar Bakır ise özel öğrencileriyle keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.
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