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        Keban'da otizm farkındalık etkinliği düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:16
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        Keban'da otizm farkındalık etkinliği düzenlendi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Musa Coşkun Ortaokulu ile Baraj İlkokulunca gerçekleştirilen "Hiçbir şey insana engel olamaz" etkinliği kapsamında mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

        Otizmli öğrencilere ve annelerine çiçek verilen etkinlikte, otizmli öğrenciler ile birlikte çeşitli oyunlar oynandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Yaşar Bakır ise özel öğrencileriyle keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

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