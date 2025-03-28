Keban'da otizm farkındalık etkinliği düzenlendi

Otizmli öğrencilere ve annelerine çiçek verilen etkinlikte, otizmli öğrenciler ile birlikte çeşitli oyunlar oynandı.

Musa Coşkun Ortaokulu ile Baraj İlkokulunca gerçekleştirilen "Hiçbir şey insana engel olamaz" etkinliği kapsamında mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

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