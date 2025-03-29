Keban'da öğrenciler ramazan şenliğinde bir araya geldi
Elazığ'ın Keban ilçesinde bir okulun bahçesinde ramazan şenliği düzenlendi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde bir okulun bahçesinde ramazan şenliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Fevzi Çakmak İlkokulunun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte tiyatro oyunu sahnelendi, çocuklar oyunlar oynadı.
Okul müdürü Burak Nemutlu, okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Selma Yiğit öncülüğünde ramazan şenliği etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bazı öğrencilerin ramazan manileri söyleyerek ramazan ayının coşkusunu yaşattığını anlatan Nemutlu, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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