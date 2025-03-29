Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da öğrenciler ramazan şenliğinde bir araya geldi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde bir okulun bahçesinde ramazan şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da öğrenciler ramazan şenliğinde bir araya geldi
        ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde bir okulun bahçesinde ramazan şenliği düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Fevzi Çakmak İlkokulunun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte tiyatro oyunu sahnelendi, çocuklar oyunlar oynadı.

        Okul müdürü Burak Nemutlu, okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Selma Yiğit öncülüğünde ramazan şenliği etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bazı öğrencilerin ramazan manileri söyleyerek ramazan ayının coşkusunu yaşattığını anlatan Nemutlu, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Şener Şen'e ödül
        Şener Şen'e ödül
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?

        Benzer Haberler

        Elazığ'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Tunceli'de "afetlere dirençli toplum eğitimleri" verildi
        Tunceli'de "afetlere dirençli toplum eğitimleri" verildi
        Minibüs durağı çalışanını öldüren 6 şüpheli yakalandı (2)
        Minibüs durağı çalışanını öldüren 6 şüpheli yakalandı (2)
        Keban'da otizm farkındalık etkinliği düzenlendi
        Keban'da otizm farkındalık etkinliği düzenlendi
        Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama:
        Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama:
        Elazığ'da yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi
        Elazığ'da yaban domuzu sürüsü dronla görüntülendi