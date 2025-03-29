Keban'da öğrenciler ramazan şenliğinde bir araya geldi

Bazı öğrencilerin ramazan manileri söyleyerek ramazan ayının coşkusunu yaşattığını anlatan Nemutlu, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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