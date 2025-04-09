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        Sivrice'de ebru sergisi açıldı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde afet sonrası sanatın gücü, geleneksel Türk sanatlarıyla sanat terapisi ebru sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:12
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        Sivrice'de ebru sergisi açıldı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde afet sonrası sanatın gücü, geleneksel Türk sanatlarıyla sanat terapisi ebru sergisinin açılışı yapıldı.

        Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Biriminin destekleriyle Sivrice Ali Rıza Talay Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "afet sonrası sanatın gücü, geleneksel Türk sanatlarıyla sanat terapisi" adlı ebru sergisinin açılışı Öğretmenevinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Sergide, öğrencilerinin yaptığı çalışmalar, vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Açılışa, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Cengiz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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