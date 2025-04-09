Sivrice'de ebru sergisi açıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Biriminin destekleriyle Sivrice Ali Rıza Talay Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "afet sonrası sanatın gücü, geleneksel Türk sanatlarıyla sanat terapisi" adlı ebru sergisinin açılışı Öğretmenevinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

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