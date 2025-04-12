Elazığ'da "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Elazığ'da "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesi"nin açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik tarafından "köklerden geleceğe erdemli ve bilge nesiller" sloganıyla, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen programda, Karakoçan ilçesinden gelen 60 öğrencinin katılımıyla projenin açılış ve tanıtımı yapıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, programda yaptığı konuşmada, küçük ilçelerde yetişmiş olmanın dezavantajlarının olduğunu söyledi.

Dünyanın iletişimin ve ulaşımın bambaşka bir noktaya gittiği bir döneme girdiğini ifade eden Hatipoğlu, "İlçelerimizdeki gençlerin ilimizdeki imkanlardan faydalanmasını, sanatla, kültürle, bilimle daha fazla tanışmalarını istiyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit de 6 aylık bir hazırlık sürecinden sonra projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Hedef kitlelerinin ilçelerdeki lise öğrencilerinin olduğunu anlatan Yiğit, şöyle konuştu: