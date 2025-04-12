Elazığ'da "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesi"nin tanıtımı yapıldı
Elazığ'da "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesi"nin açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Elazığ'da "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesi"nin açılış ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik tarafından "köklerden geleceğe erdemli ve bilge nesiller" sloganıyla, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen programda, Karakoçan ilçesinden gelen 60 öğrencinin katılımıyla projenin açılış ve tanıtımı yapıldı.
Vali Numan Hatipoğlu, programda yaptığı konuşmada, küçük ilçelerde yetişmiş olmanın dezavantajlarının olduğunu söyledi.
Dünyanın iletişimin ve ulaşımın bambaşka bir noktaya gittiği bir döneme girdiğini ifade eden Hatipoğlu, "İlçelerimizdeki gençlerin ilimizdeki imkanlardan faydalanmasını, sanatla, kültürle, bilimle daha fazla tanışmalarını istiyoruz." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit de 6 aylık bir hazırlık sürecinden sonra projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
Hedef kitlelerinin ilçelerdeki lise öğrencilerinin olduğunu anlatan Yiğit, şöyle konuştu:
"Özellikle 10. ve 11. sınıfları ana kitle olarak belirledik. İlçelerimizdeki öğrencilerin il merkezindeki öğrencilerle bir bağ kurması, yaşadıkları ili tanımalarını sağlamak adına farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş bir eğitim ortamı oluşturuldu. Etkinliklerle bedensel ve ruhsal gelişimlerini de desteklemek, şiddetten uzak öfke kontrolünü sağlayabilen psikolojik sağlamlığı yüksek bireyler olmalarına da katkı sağlamak istiyoruz."
Programa, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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