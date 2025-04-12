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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Elazığ'da konuştu:

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Seçime girme hakkımızla ilgili büyük kurultayımızı 20 Nisan'da yapıyoruz. Önümüzdeki dönem memleketin, hizmet etmek anlamında yükünü çekmeye hazırlanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:49 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:00
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Elazığ'da konuştu:
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Seçime girme hakkımızla ilgili büyük kurultayımızı 20 Nisan'da yapıyoruz. Önümüzdeki dönem memleketin, hizmet etmek anlamında yükünü çekmeye hazırlanıyoruz." dedi.

        Ağıralioğlu, Elazığ'da Gazi Caddesi ve Şehit İlhanlar Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

        Daha sonra partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Burada açıklama yapan Ağıralioğlu, teşkilatlanma ve kongrelerini tamamladıklarını söyledi.

        Bütün teşkilatlarının coşkulu olduğunu dile getiren Ağıralioğlu, yeni dönemde sahada olduklarını belirtti.

        Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

        "Seçime girme hakkımızla ilgili büyük kurultayımızı 20 Nisan'da yapıyoruz. Önümüzdeki dönem memleketin, hizmet etmek anlamında yükünü çekmeye hazırlanıyoruz. Biz parti kavgasında kurulmadık. Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Önümüzdeki dönemin en güçlü namzetlerinden biri olacağımıza inanıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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