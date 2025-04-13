Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Elazığ 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirterek, bu sıkıntıları ortadan kaldıracak olan tek görüşün "Milli Görüş" olduğunu söyledi.

"Bu, 54. Hükümet döneminde Necmettin Erbakan'ın işçiye, memura ve emekliye verdiği yüzde 100, yüzde 200 ve yüzde 320 maaş zamlarından malumdur." diyen Erbakan, bu ülkede geçmişte bu zam oranlarının uygulandığını ifade etti.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Erbakan Hocamız borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde milli kaynak paketleriyle kaynak üretti ve milletin yüzünü güldürdü. Çiftçiye, köylüye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 taban fiyatı artışları sağladı. Çiftçinin ürettiği bütün ürünlere 'Devlet olarak alım garantisi veriyorum, ne kadar üretiyorsanız üretin getirin, alacağım.' dedi. O bolluk ve bereket dönemini bugün 85 milyon hala hatırlıyor. İktidar olmamız halinde kültürümüze ve değerlerimize uygun, yerli ve milli yasalar çıkartacağız. Erbakan Hocamızın da ifade ettiği gibi, 'Milli Görüş' demek, maddi kalkınma ve aynı zamanda manevi kalkınma demektir. İnşallah Allah'ın izniyle kitaplarımız hazır, projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır. Hepsinden daha önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan 'Milli Görüşçü' kadrolarımız hazır. İnşallah geleceğiz, maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle o aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından 'Milli Görüş' ile kurtaracağız."