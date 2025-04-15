Elazığ'da öğrencilere internet bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda seminer verildi

Elazığ'da öğrencilere yönelik internet bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda seminer düzenlendi.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, uzman ekipler ve gönüllüler kentte her yaş grubundan bireye destek sunmak ve onların bilinçlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Yeşilay Elazığ Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi iş birliğiyle "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesi" kapsamında, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen programda, 60 lise öğrencisine internet bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Seminerde, "siber zorbalık", "sosyal medya güvenliği", "teknoloji bağımlılığı" ve "güvenli internet" konularında da sunum yapıldı.