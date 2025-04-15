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        Elazığ'da öğrencilere internet bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda seminer verildi

        Elazığ'da öğrencilere yönelik internet bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:42
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        Elazığ'da öğrencilere internet bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda seminer verildi
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        Elazığ'da öğrencilere yönelik internet bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda seminer düzenlendi.

        Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, uzman ekipler ve gönüllüler kentte her yaş grubundan bireye destek sunmak ve onların bilinçlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Bu kapsamda Yeşilay Elazığ Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi iş birliğiyle "İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesi" kapsamında, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde düzenlenen programda, 60 lise öğrencisine internet bağımlılığı ve siber zorbalık konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Seminerde, "siber zorbalık", "sosyal medya güvenliği", "teknoloji bağımlılığı" ve "güvenli internet" konularında da sunum yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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