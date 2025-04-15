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        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:19
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        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AN 233 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Bekçitepe köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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