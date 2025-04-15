Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AN 233 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Bekçitepe köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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