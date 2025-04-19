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        Elazığ'da jandarmanın bulduğu yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı

        Elazığ'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaya kartalı, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 22:12 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:19
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        Elazığ'da jandarmanın bulduğu yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı
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        Elazığ'da jandarma ekiplerince bulunan yaralı kaya kartalı, tedavi altına alındı.

        Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Gümüşbağlar köyü yolunda yaralı bir kaya kartalı buldu.

        Ekipler, kartalı tedavisi ve bakımının yapılması için Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

        Kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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