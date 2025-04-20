Elazığ'da Turizm Haftası dolayısıyla "Ölbe Vadisi"nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Trekking ve dağcılık disiplin kurallarına uygun şekilde yapılan etkinlikte, katılımcılar manzaranın keyfini çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen doğa yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.