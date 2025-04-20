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        Elazığ'da Turizm Haftası dolayısıyla "Ölbe Vadisi"nde doğa yürüyüşü düzenlendi

        Elazığ'da Turizm Haftası dolayısıyla Ölbe Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:06 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:06
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        Elazığ'da Turizm Haftası dolayısıyla "Ölbe Vadisi"nde doğa yürüyüşü düzenlendi
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        Elazığ'da Turizm Haftası dolayısıyla Ölbe Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen doğa yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda düzenlenen yürüyüş, Göllübağ köyünde başladı, Oymaağaç köyünde sona erdi.

        Katılımcılar, tarihi Harput Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ölbe Vadisi'nde doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

        Trekking ve dağcılık disiplin kurallarına uygun şekilde yapılan etkinlikte, katılımcılar manzaranın keyfini çıkardı.

        Yürüyüş kapsamında Deve Mağarası da ziyaret edildi.

        Etkinlikte çevre duyarlılığı ön plana çıkarılırken, "Doğaya bırakacağımız tek şey ayak izlerimizdir" mesajı verildi.

        Etkinliğe, turizmciler, kurum çalışanları, kulüp üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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