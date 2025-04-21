Elazığ'da arkeolojik kazılarda bulunan kutsal ocaklar restore edildi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım köyünde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan iki kutsal ocağın restore edildiğini bildirdi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tadım köyündeki "Tadım Kalesi ve Höyüğü"nde 2024 yılında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan iki kutsal ocağın restorasyonunun tamamlandığını belirtti.

Vali Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"M.Ö. 4000-3200 yıllarına tarihlenen bu ocaklar üzerlerindeki stilize insan ve boğa figürleriyle dikkati çekiyor. Figürler, erken toplumlarda ailenin kutsallığını ve ritüellerdeki yerini simgeliyor. Kazılar, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzman ekiplerince yürütüldü. Uzmanlarımızdan alınan bilgilerde bu ocakların sadece mimari değil, aynı zamanda dönemin inanç sistemine ışık tutan unsurlar olduğu belirtildi. Restorasyonu tamamlanan kutsal ocaklar ilimizdeki Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenecektir. Bu önemli çalışmaya katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."