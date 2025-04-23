GÜNCELLEME - Elazığ'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan H.K, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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