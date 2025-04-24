Elazığ'da pikabın bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kente giriş yapan şüpheli bir pikabı takibe alan ekipler, bir süre sonra durdurdukları araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.