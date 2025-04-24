Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da pikabın bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Elazığ'da bagaj kapağında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen pikabın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da pikabın bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da bagaj kapağında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirilen pikabın sürücüsü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Kente giriş yapan şüpheli bir pikabı takibe alan ekipler, bir süre sonra durdurdukları araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

        Aramada, pikabın bagaj kapağına gizlenmiş 11 paket halinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        Deprem sonrası iletişim neden kesildi?
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Bitişik binalar arasında açıklık oluştu!
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Geçmeyen kaşıntı nelerin habercisi?
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Kalemle öldürmüştü! Vahşetin hükmü verildi!
        Yem fiyatları düşebilir
        Yem fiyatları düşebilir
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        Trump'tan Putin'e: Vladimir, dur!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Jose Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde!
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!

        Benzer Haberler

        Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybeden komiser toprağa verildi (2)
        Halı sahada kalp krizinden hayatını kaybeden komiser toprağa verildi (2)
        Keban'da "Kütüphanelerdeyiz" etkinliği düzenlendi
        Keban'da "Kütüphanelerdeyiz" etkinliği düzenlendi
        Ağın'da 16 köyde ilaçlama çalışması yapıldı
        Ağın'da 16 köyde ilaçlama çalışması yapıldı
        Keban'ın Akçatepe köyünde 2 mezrada stabilize yol yapıldı
        Keban'ın Akçatepe köyünde 2 mezrada stabilize yol yapıldı
        Çimentaş Elazığspor, 1. Lig hedefiyle son iki maçına çıkacak
        Çimentaş Elazığspor, 1. Lig hedefiyle son iki maçına çıkacak
        Keban'da jandarma iç sularda av yasağı denetimi yaptı
        Keban'da jandarma iç sularda av yasağı denetimi yaptı