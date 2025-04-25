Elazığ'da anaokulu öğrencilerine Yeşilay tanıtıldı
Elazığ'da Yeşilay Şubesi, anaokulunda tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.
Elazığ'da Yeşilay Şubesi, anaokulunda tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.
Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Elazığ Şubesi İyiliğe Uçanlar Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Burada öğrencilere Yeşilay faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan ekipler, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Öğrencilere hediyeler veren ekipler, eğlenceli etkinliklerle öğrencilere sağlıklı yaşamın önemi aktardı.
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