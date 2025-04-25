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        Elazığ'da anaokulu öğrencilerine Yeşilay tanıtıldı

        Elazığ'da Yeşilay Şubesi, anaokulunda tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:20
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        Elazığ'da anaokulu öğrencilerine Yeşilay tanıtıldı
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        Elazığ'da Yeşilay Şubesi, anaokulunda tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

        Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Elazığ Şubesi İyiliğe Uçanlar Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Burada öğrencilere Yeşilay faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan ekipler, çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Öğrencilere hediyeler veren ekipler, eğlenceli etkinliklerle öğrencilere sağlıklı yaşamın önemi aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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