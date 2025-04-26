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        Elazığ'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaptırılan anaokulu törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:12
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        Elazığ'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
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        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaptırılan anaokulu törenle hizmete alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesine inşa edilen 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye Sevgi Yıldız​​​​​​​ Anaokulu"nun açılış töreninde öğrenciler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sundu.

        Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, devletin sivil toplum kuruluşu ve hayırseverlerle bir araya gelerek inşa edilen okulun açılışını yaptıklarını söyledi.

        Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız dünyaya geldiği andan itibaren önce anne baba sevgisiyle eğitime başlıyor. Bilinçli öğretmenlerimizin elleriyle de geleceğe dair ilk adımlarını atıyorlar ve tüm hayatlarını şekillendiriyorlar. Bizler burada çocuklarımıza oyun ve eğlence ile hayatı öğretmeyi amaçlıyoruz. İyiliği, doğruluğu, merhameti, dayanışmayı, sevgiyi öğretiyoruz. Bundan dolayı anaokullarını önemsiyoruz."

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit de okul öncesi eğitimin çocukların karakterlerinin oturmasında önemli rol oynadığını belirtti.

        Bu çalışmanın çocuklara yapılmış en kıymetli yatırım olduğunu vurgulayan Yiğit, "Burada eğitim alan çocuklarımız bu memleketin geleceğinde söz sahibi olacak. Bilinçli nesiller ve aileler yetişecek." dedi.

        Derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen de 57'inci anaokullarını Baskil'de açmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        6 Şubat 2023'te yaşanan depremi unutmadığını ve unutturmayacağını dile getiren Ergen, "Ülkemiz çok büyük acı yaşadı. Dernek olarak depremden etkilenen 11 ilimize 11 anaokulu açma sözü verdik. Çok şükür 15 anaokulunu açtık. Deprem bölgemizde Milli Eğitim Bakanlığımıza söz verdiğimiz okullardan sonuncusunu da açtık." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

        Daha sonra sanatçı Ergen sınıfları ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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