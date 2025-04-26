Elazığ'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaptırılan anaokulu törenle hizmete alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesine inşa edilen 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye Sevgi Yıldız​​​​​​​ Anaokulu"nun açılış töreninde öğrenciler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sundu.

Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, devletin sivil toplum kuruluşu ve hayırseverlerle bir araya gelerek inşa edilen okulun açılışını yaptıklarını söyledi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız dünyaya geldiği andan itibaren önce anne baba sevgisiyle eğitime başlıyor. Bilinçli öğretmenlerimizin elleriyle de geleceğe dair ilk adımlarını atıyorlar ve tüm hayatlarını şekillendiriyorlar. Bizler burada çocuklarımıza oyun ve eğlence ile hayatı öğretmeyi amaçlıyoruz. İyiliği, doğruluğu, merhameti, dayanışmayı, sevgiyi öğretiyoruz. Bundan dolayı anaokullarını önemsiyoruz."