Ağın'da çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliği

Elazığ'ın Ağın ilçesinde mezarlık, park ve bahçelerde çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliği yapıldı.

Ağın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mazarlık, park ve bahçelerde çalışma başlattı.

Bu kapsamda mezarlıkta çevre düzenlemesi yapan ekipler, park ve bahçelerdeki yabani otları temizledi.

Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, temiz bir Ağın için çalışma yaptıklarını belirterek, "Parklarda çocuklarımız gönül rahatlığıyla oynayabilecek. Ot ile mücadelemiz devam ediyor. Ağın her şeyin en güzeline layık." dedi.