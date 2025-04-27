Ağın'da çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliği
Elazığ'ın Ağın ilçesinde mezarlık, park ve bahçelerde çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliği yapıldı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde mezarlık, park ve bahçelerde çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliği yapıldı.
Ağın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mazarlık, park ve bahçelerde çalışma başlattı.
Bu kapsamda mezarlıkta çevre düzenlemesi yapan ekipler, park ve bahçelerdeki yabani otları temizledi.
Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, temiz bir Ağın için çalışma yaptıklarını belirterek, "Parklarda çocuklarımız gönül rahatlığıyla oynayabilecek. Ot ile mücadelemiz devam ediyor. Ağın her şeyin en güzeline layık." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.