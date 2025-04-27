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        Ağın'da çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliği

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde mezarlık, park ve bahçelerde çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:32
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        Ağın'da çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliği
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde mezarlık, park ve bahçelerde çevre düzenlemesi ve yabani ot temizliği yapıldı.

        Ağın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mazarlık, park ve bahçelerde çalışma başlattı.

        Bu kapsamda mezarlıkta çevre düzenlemesi yapan ekipler, park ve bahçelerdeki yabani otları temizledi.

        Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, temiz bir Ağın için çalışma yaptıklarını belirterek, "Parklarda çocuklarımız gönül rahatlığıyla oynayabilecek. Ot ile mücadelemiz devam ediyor. Ağın her şeyin en güzeline layık." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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