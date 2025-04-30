Elazığ Valisi Hatipoğlu, Palu ilçesindeki gezi ve ziyaret rotalarını paylaştı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tarihi ve kültürel değerleri ve doğa güzellikleriyle öne çıkan Palu ilçesindeki ziyaret ve gezi rotalarını paylaştı.

Hatipoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Beyhan beldesinin doğal güzellikleri, tarihi mirası ve doğa sporlarına elverişli yapısıyla Türkiye'nin yeni turizm rotalarından biri olmaya hazırlandığını belirtti.

Valilik koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Beyhan Belediyesi ve Elazığ Doğa Sporları Kulübü (ELDAK) işbirliğiyle yürütülen saha çalışmalarıyla, bölgenin uzun süredir barındırdığı kültür, doğa ve macera turizmi potansiyelini sistemli bir şekilde değerlendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Murat Nehri'nin coşkulu suları, zengin yaylaları ve dağlık alanlarıyla Beyhan, trekking, rafting, kano, off-road, motokros ve dağ bisikleti gibi doğa sporları için ideal imkanlar sunuyor. Horasanbaba Dağı'nda bulunan 11 kilometrelik trekking parkuru ile Akdağ Sıradağları'ndaki yürüyüş ve bisiklet rotaları, her seviyeden macera severleri ağırlamaya hazırlanıyor. Palu-Beyhan rotası, sadece doğal güzellikleriyle değil, zengin kültürel ve tarihi mirasıyla da dikkat çekiyor. Palu Kalesi, Palu Köprüsü, Eski Hamam, Urartu Kralı Menua'ya ait Taş Kitabe, Cemşitbey Camisi ve Palu Konağı gibi yapılar, tarih ve kültür tutkunları için bölgeyi cazip hale getiriyor. İnanç turizmi kapsamında ise Palu'da Şeyh Ali Septi Hazretleri, Mahmud Samini Hazretleri ve Şeyh Selahaddin Efendi, Beyhan'da Mahmud Samini Hazretlerinin babası Yusuf Pir Bab, yakın mesafede bulunan Güllüce köyünde Şeyh Mustafa Kutup, Arındık köyünde ise Şeyh Alaaddin Efendi türbeleri önemli ziyaret noktalarımızdır."