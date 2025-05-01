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        Keban'da yol yapım çalışması sürüyor

        Elazığ'ın Keban ilçesinin Akçatepe köyüne bağlı iki mezrada, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinesiyle stabilize yol çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:38
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        Keban'da yol yapım çalışması sürüyor
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        Elazığ'ın Keban ilçesinin Akçatepe köyüne bağlı iki mezrada, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinesiyle stabilize yol çalışması yapılıyor.

        AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, Keban Özel İdare Müdürü Cuma Polat ve beraberindekiler Akçatepe köyünün Acısu mezrasında 1600 metre, Emreler mezrasında ise 1400 metre stabilize edilen yolda inceleme yaptı.

        Köy muhtarı Hadi Fırat, yolların stabilize hale getirilmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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