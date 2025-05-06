Elazığ Hipodromu'ndaki atık kumlar geri dönüşümle tekrar kullanılacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde, atık kumlar geri dönüşümle tekrar kullanılacak.

Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan, göl manzaralı Elazığ Hipodromu tarafından, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda "Kum Pist Atığı Geri Dönüşüm Projesi" hayata geçirildi.

Projeyle, hipodromda at yarışlarının yapıldığı pistlerde atık kumlar, kurulan şantiyede yıkama ve eleme işlemlerinden geçirilecek geri dönüştürülüyor.

- "Projemiz tamamen çevreci"

TJK Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı projeye destek verdiklerini söyledi.

Hipodrom alanındaki pistlerden çıkan atık kumların değerlendirerek dönüştürülmesini hedeflediklerini anlatan Demirçelik, "3 yıl önce bu projeyi yapma kararı aldık. Geliştirmek için de Fırat Üniversitesi ile çalıştık. Bu süreçte birçok analiz ve değerlendirme yapıldı. Pistlerimizden her yıl topladığımız yaklaşık 10 bin ton kumun yıkanıp elenerek geri dönüştürüleceğini gördük." dedi.

Hipodromda şantiye alanı kurduklarını belirten Demirçelik, pistlerdeki kumu, yıkama ve eleme işleminden geçirdiklerini kaydetti. Şantiyenin yanına yaptıkları havuzlarda su tasarrufu sağladıklarını ifade eden Demirçelik, "Buradaki kil malzeme çökertme havuzunda çökertilerek Yurtbaşı Belediyesine verilecek. Belediye, parke çalışmalarında kullanacak. Projemiz çevreci. Geri dönüşüm projeleriyle sürdürülebilir bir geleceğe koşuyoruz. İnşallah projemiz başarıyla sonuçlanacak." diye konuştu. Hipodromda, atık malzemelerden bariyerler, variller ve diğer unsurlardan çocuklar için geri dönüşüm parkı yaptıklarını dile getiren Demirçelik, 2017 yılından bu yana sıfır atık projelerine destek verdiklerini belirtti. Demirçelik, "Bu projenin de dünyada bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel olarak bunun literatürde bir karşılığını bulamadık. Projemiz sonuçlandığında dünyada ilk geri dönüşüm pisti olarak kullanılacak. Bunun da Elazığ'da olması bizler için gurur vericidir." ifadelerini kullandı. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Demirel de pistten her yıl toplanacak kumların geri dönüştürülebilmesinin anlamlı olduğunu belirtti.