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        Elazığ Hipodromu'ndaki atık kumlar geri dönüşümle tekrar kullanılacak

        Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde, atık kumlar geri dönüşümle tekrar kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:20
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        Elazığ Hipodromu'ndaki atık kumlar geri dönüşümle tekrar kullanılacak
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        Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda at yarışlarının yapıldığı pistlerde, atık kumlar geri dönüşümle tekrar kullanılacak.

        Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan, göl manzaralı Elazığ Hipodromu tarafından, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda "Kum Pist Atığı Geri Dönüşüm Projesi" hayata geçirildi.

        Projeyle, hipodromda at yarışlarının yapıldığı pistlerde atık kumlar, kurulan şantiyede yıkama ve eleme işlemlerinden geçirilecek geri dönüştürülüyor.

        - "Projemiz tamamen çevreci"

        TJK Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı projeye destek verdiklerini söyledi.

        Hipodrom alanındaki pistlerden çıkan atık kumların değerlendirerek dönüştürülmesini hedeflediklerini anlatan Demirçelik, "3 yıl önce bu projeyi yapma kararı aldık. Geliştirmek için de Fırat Üniversitesi ile çalıştık. Bu süreçte birçok analiz ve değerlendirme yapıldı. Pistlerimizden her yıl topladığımız yaklaşık 10 bin ton kumun yıkanıp elenerek geri dönüştürüleceğini gördük." dedi.

        Hipodromda şantiye alanı kurduklarını belirten Demirçelik, pistlerdeki kumu, yıkama ve eleme işleminden geçirdiklerini kaydetti.

        Şantiyenin yanına yaptıkları havuzlarda su tasarrufu sağladıklarını ifade eden Demirçelik, "Buradaki kil malzeme çökertme havuzunda çökertilerek Yurtbaşı Belediyesine verilecek. Belediye, parke çalışmalarında kullanacak. Projemiz çevreci. Geri dönüşüm projeleriyle sürdürülebilir bir geleceğe koşuyoruz. İnşallah projemiz başarıyla sonuçlanacak." diye konuştu.

        Hipodromda, atık malzemelerden bariyerler, variller ve diğer unsurlardan çocuklar için geri dönüşüm parkı yaptıklarını dile getiren Demirçelik, 2017 yılından bu yana sıfır atık projelerine destek verdiklerini belirtti.

        Demirçelik, "Bu projenin de dünyada bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel olarak bunun literatürde bir karşılığını bulamadık. Projemiz sonuçlandığında dünyada ilk geri dönüşüm pisti olarak kullanılacak. Bunun da Elazığ'da olması bizler için gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

        Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Demirel de pistten her yıl toplanacak kumların geri dönüştürülebilmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

        Demirel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Yaptığımız laboratuvar analizlerinde, kumun yüzde 60'a yakın kısmının, dayanıklılık açısından pistlerde kullanılabilecek durumda olduğunu gördük. Kil olarak da yeterli miktarda dayanıklılığa sahip. Projemiz TÜBİTAK'ta inceleniyor. Projemizde kimya ve yazılım mühendisleri danışmanlık yaptı. Bu konuda bilgi birikimlerimizi bir araya getirdik. Bu tesisi daha modernize ederek hayata geçirme fikri hakim şu an. Umuyorum TÜBİTAK'ın da bu projeye desteği olacak. Projemiz şu an hayata geçti ama bundan sonraki aşamada da daha iyi boyutlara getirmek üzere çabamız sürecek. Bu atıkların geri dönüştürülmesi, kısıtlı doğal kaynakların kullanımı ve kum ocaklarının daha uzun yıllar devam etmesi açısından da çok önemli."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan ise bu tür projeleri desteklediklerini ifade ederek, "Bu proje de sıfır atığın bir parçası. Temel amacımız daha yaşanabilir bir çevreyi yarınlarımıza emanet etmek. Bu tesislerin varlığı bizim için çok önemli. Umuyorum ki bu tesislerin sayısı artacaktır. Biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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