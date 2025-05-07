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        Keban Meslek Yüksekokulunda Kariyer Günü etkinliği başladı

        Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulunda Kariyer Günü etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:06
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        Keban Meslek Yüksekokulunda Kariyer Günü etkinliği başladı
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        Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulunda Kariyer Günü etkinliği başladı.

        Keban Meslek Yüksekokulunda düzenlenen ve 3 gün sürecek Kariyer Günü etkinliği için tören düzenlendi.

        Keban Meslek Yüksekokulu Okulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, törende, okulun kuruluşu ve faaliyetlerini anlatarak, ilk kez Kariyer Günü etkinliğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Etkinlikle öğrencileri farklı sektörlerdeki iş insanları ile buluşturmayı ve onların tecrübelerini paylaşarak öğrencilere ilham kaynağı olmalarını hedeflediklerini belirten Pıhtılı, "Ayrıca öğrencilerimizin kıymetli konuşmacılar ve kurumlar ile irtibata geçerek mezuniyet sonrası için belki istihdam fırsatları da değerlendirilecektir. Çünkü günümüzün rekabet koşulları, çalışanları daha nitelikli olmaya zorluyor." dedi.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, EÜAŞ Keban Barajı HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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