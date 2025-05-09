SOLOTÜRK, Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı

Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.

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