Ağın'da "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı düzenledi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye tarafından "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı düzenlendi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye tarafından "Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor" programı düzenlendi.
Şehit Mehmet Ağgedik Çarşısı'nda gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Şeref Çakar, vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada vatandaşın talep ve sorunlarını dinleyen Çakar, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Çakar, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.
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