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        Keban ve Baskil'de yol yapım çalışması

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı ve Baskil ilçesinin Akuşağı köylerinin bağlantı yolunun stabilize çalışmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:13 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:50
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        Keban ve Baskil'de yol yapım çalışması
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        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Koyunuşağı ve Baskil ilçesinin Akuşağı köylerinin bağlantı yolunun stabilize çalışmasına başlandı.

        İl Özel İdaresi ve Keban Kaymakamlığı koordinasyonuyla yürütülen yol yapım çalışması sürüyor.

        İl Genel Meclis Üyesi Aygün Doğan, Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat ve Koyunuşağı köyü muhtarı Faruk Türkay ile çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Muhtarlar Fırat ve Türkay, yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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