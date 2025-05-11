Keban ve Baskil'de yol yapım çalışması

Muhtarlar Fırat ve Türkay, yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Genel Meclis Üyesi Aygün Doğan, Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat ve Koyunuşağı köyü muhtarı Faruk Türkay ile çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.