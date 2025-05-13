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        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'da çocuklarla buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'ın Baskil ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:46
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        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'da çocuklarla buluştu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'ın Baskil ilçesinde çocuklara sinema keyfi yaşattı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sinemaya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerdeki çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı Projesinin 12-23 Mayıs tarihleri arasında ilçelerde sinema gösterimi yapacağı belirtildi.

        Bu kapsamda ilk gösterimini Baskil ilçesinde gerçekleştiren sinema tırının 550 çocuğa sinema keyfi yaşattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Rafadan Tayfa sinema filminin gösterildiği etkinlikte, çocuklar şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi. Tır içinde kurulan mobil sinema salonunda gerçekleştirilen tüm seanslar ücretsiz olarak sunuluyor. Etkinlik boyunca çocuklar, hem eğlenceli hem de kültürel bir atmosferde sinema deneyimi yaşama fırsatı buluyor. Gezen Sinema Tırı, yolculuğunu Keban ilçesi ile sürdürecek. Program süresince Elazığ'daki tüm ilçeleri ziyaret ederek çocukları sinemayla buluşturmayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının bu anlamlı projesi, Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da kültür ve sanat sevgisinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor."

        Galeri
        Galeri
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