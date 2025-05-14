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        "Gezen Sinema Tırı" Baskil'de çocuklarla buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Elazığ'ın Baskil ilçesine gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:06 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:11
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        "Gezen Sinema Tırı" Baskil'de çocuklarla buluştu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Elazığ'ın Baskil ilçesine gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklarla buluştu.

        Elazığ Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Baskil Vakıfbank Ortaokulu getirilen tırda çocuklara sinema filmi izletildi.

        Çocuklar, film izlemenin yanı sıra etkinlikte şarkı da söyleyerek eğlendi.

        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Belediye Başkanı Tuncer Turus da etkinlik alanında çocuklarla bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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