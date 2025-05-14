"Gezen Sinema Tırı" Baskil'de çocuklarla buluştu

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Belediye Başkanı Tuncer Turus da etkinlik alanında çocuklarla bir araya geldi.

Elazığ Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Baskil Vakıfbank Ortaokulu getirilen tırda çocuklara sinema filmi izletildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Elazığ'ın Baskil ilçesine gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklarla buluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.