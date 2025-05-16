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        Yurtta kalan öğrenciler Keban'ı ziyaret etti

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Yükseköğrenim Yurtlarında kalan öğrenciler Keban ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:59
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        Yurtta kalan öğrenciler Keban'ı ziyaret etti
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        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Elazığ Yükseköğrenim Yurtlarında kalan öğrenciler Keban ilçesini ziyaret etti.

        Öğrenciler Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile Fırat Nehri ve Çırçır Şelalesinin bulunduğu bölgeyi gezdi.

        TDV Elazığ Yurt Müdürü Erdal Köse, öğrencilerin enerji üretim sürecini yerinde gözlemleme imkanı bularak, suyun gücünün elektriğe dönüşümünü teknik açıdan yakından inceleme fırsatı elde ettiğini söyledi.

        Gezinin, öğrencilerde enerji üretimi ve mühendislik sistemlerine dair farkındalık yarattığını belirten Köse, teorik bilgilerin pratikteki karşılığını görmelerine katkı sağladığını aktardı.

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