Yeşilay'dan Elazığ'da öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam eğitimi

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında gönüllülerin okul ziyaretleri sürüyor.

Yeşilay Elazığ Şubesince ilk ve ortaokul öğrencilerine teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

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