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        Yeşilay'dan Elazığ'da öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam eğitimi

        Yeşilay Elazığ Şubesince ilk ve ortaokul öğrencilerine teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:55
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        Yeşilay'dan Elazığ'da öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam eğitimi
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        Yeşilay Elazığ Şubesince ilk ve ortaokul öğrencilerine teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

        Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında gönüllülerin okul ziyaretleri sürüyor.

        Ziyaretlerde, öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konularında bilgi veren gönüllüler, öğrencilerle oyun oynadı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Proje kapsamında yapılan okul ziyaretlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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