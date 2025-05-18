Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tabancayla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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