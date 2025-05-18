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        Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 03:30 Güncelleme: 18.05.2025 - 03:39
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        Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tabancayla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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