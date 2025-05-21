Elazığ'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Elazığ'da hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Elazığ'da hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta, Ali A. (23) idaresindeki 23 ADN 344 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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