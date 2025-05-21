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        Elazığ'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Elazığ'da hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:59
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        Elazığ'da istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Elazığ'da hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta, Ali A. (23) idaresindeki 23 ADN 344 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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