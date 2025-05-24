AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın'ı ziyaret etti

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret eden Keleş ve beraberindekiler daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Milletvekili Keleş, AK Parti İl Başkanı Yardımcısı Oktay Kapan, İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız ve yönetim kurulu üyeleri ile Ağın ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.