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        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın'ı ziyaret etti

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:03
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın'ı ziyaret etti
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesini ziyaret etti.

        Milletvekili Keleş, AK Parti İl Başkanı Yardımcısı Oktay Kapan, İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız ve yönetim kurulu üyeleri ile Ağın ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı makamında ziyaret eden Keleş ve beraberindekiler daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Esnaf ziyaretinde bulunan Keleş, ardından Altunayva köyünde vatandaşlarla buluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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