Elazığ'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolu Yolüstü köyü mevkisinde D.S'nin kullandığı 23 KD 880 plakalı otomobil, S.C. yönetimindeki 14 LD 755 plakalı tır ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü D.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.