Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi

Sergiye, kursiyerler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Ağın Belediye Başkan Vekili Şerafettin Budak, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer tarafından kesilen kurdele ile serginin açılışı yapıldı.

Ağın Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen sergide kursiyerlerin yaptığı ahşap, tel kırma, biçki dikiş, nakış, giysi, takı tasarım ve ev eşyasından oluşan ürünler beğeniye sunuldu.

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