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        Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:32
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        Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Sergisi açıldı.

        Ağın Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen sergide kursiyerlerin yaptığı ahşap, tel kırma, biçki dikiş, nakış, giysi, takı tasarım ve ev eşyasından oluşan ürünler beğeniye sunuldu.

        Ağın Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hacı Oruç, eğitim öğretim döneminde açılan 10 kursa 182 kursiyerin katıldığını söyledi.

        Daha sonra Ağın Belediye Başkan Vekili Şerafettin Budak, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer tarafından kesilen kurdele ile serginin açılışı yapıldı.

        Programda kursiyerlere katılım belgeleri ilçe protokolü tarafından verildi.

        Sergiye, kursiyerler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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