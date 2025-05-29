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        Keban'da öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik akran zorbalığının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:03
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        Keban'da öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik akran zorbalığının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nce Fevzi Çakmak İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, akran zorbalığının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi, video gösterimi yapıldı.

        Daha sonra Gençlik Merkezi psikolojik danışmanları okul bahçesinde öğrencilerle müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.

        Okul Müdürü Burak Nemutlu, etkinlik için Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

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