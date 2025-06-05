Elazığ'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
F.C'nin kullandığı 34 ZAA 05 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun havalimanı kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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