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        Elazığ'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:02
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        Elazığ'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.C'nin kullandığı 34 ZAA 05 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun havalimanı kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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