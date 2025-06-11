Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

S.K. yönetimindeki 23 AAT 563 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 27'nci kilometresinde K.A'nın kullandığı 72 EN 917 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.