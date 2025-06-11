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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:01
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        S.K. yönetimindeki 23 AAT 563 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 27'nci kilometresinde K.A'nın kullandığı 72 EN 917 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.K. ambulansla Elazığ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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