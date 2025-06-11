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        Elazığ'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Elazığ'da bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 23:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 23:30
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        Elazığ'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Elazığ'da bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında, yanan evde yaşayan kişi ile karşı komşusu dumandan etkilendi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 2 kişi ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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