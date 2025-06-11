Elazığ'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Elazığ'da bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Mustafapaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında, yanan evde yaşayan kişi ile karşı komşusu dumandan etkilendi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 kişi ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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