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        Elazığ'da nehirde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

        Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:03
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        Elazığ'da nehirde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        İddiaya göre, Seydili köyü yakınlarındaki Murat Nehri kıyısına arkadaşları ile balık avına giden 36 yaşındaki Hacı Doğan nehre girdi.

        Doğan'ın bir anda gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

        Dalgıçlar tarafından su altında yapılan arama çalışması sonucu Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Ekiplerce sudan çıkarılan Doğan'ın cenazesinin Palu Devlet Hastanesi morguna götürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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