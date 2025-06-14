Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkmenoğlu, ülkenin huzuru ve vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması için büyük bir özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı, başarılı jandarma personellerine belge verdi.

Kaymakam Türkmenoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ve beraberindeki askeri personelleri makamında kabul etti.

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