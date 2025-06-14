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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:44 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:44
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        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Kaymakam Türkmenoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ve beraberindeki askeri personelleri makamında kabul etti.

        Türkmenoğlu, ülkenin huzuru ve vatandaşların can ve mal emniyetinin korunması için büyük bir özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü kutladı, başarılı jandarma personellerine belge verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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