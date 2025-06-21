AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Ağın'ı ziyaret etti

Daha sonra Nazırlı, esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek, sohbet etti.

Bir çay bahçesinde Nazırlı, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti Ağın Başkanı Vedat Pasinli, AK Parti Ağın Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, AK Parti Ağın Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can ve yönetim kurulu üyeleriyle "Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirdi.

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