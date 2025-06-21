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        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Ağın'ı ziyaret etti

        AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Ağın ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:59
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Ağın'ı ziyaret etti
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        AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Ağın ilçesini ziyaret etti.

        Bir çay bahçesinde Nazırlı, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti Ağın Başkanı Vedat Pasinli, AK Parti Ağın Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özdeğer, AK Parti Ağın Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can ve yönetim kurulu üyeleriyle "Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirdi.

        Toplantıda, ilçeye ilişkin sorun, talep ve çözüm önerileri görüşüldü.

        Daha sonra Nazırlı, esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek, sohbet etti.

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