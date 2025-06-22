Keban'da tarımsal bereket ve birlik için etkinlik yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde tarımsal bereket ve birlik için etkinlik düzenlendi.

Bayındır köyünde geleneksel olarak haziran ayında düzenlenen etkinlikte, kurban kesen köy sakinleri, tarım mahsullerinde bereketli bir yıl olması, köylülerin birlik ve beraberliği için dua etti.

Köy sakinleri, etkinlik kapsamında pişirdikleri kurban etlerini ve pilavı, katılımcılara ikram etti.

Köy muhtarı Mithat Bayındır, bereket, birlik ve beraberlik için düzenledikleri etkinliğe katılan ve katkı sunan herkese teşekkür etti.