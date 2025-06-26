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        Elazığ'da 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı

        Elazığ'da çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 23:30 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:30
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        Elazığ'da 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan yandı
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        Elazığ'da çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

        Cip köyü Harmantepe Küme Evleri mevkisindeki buğday ve arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 60 dönüm ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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