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        Kovancılar'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:30
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        Kovancılar'da vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kovancılar Belediyesi ekiplerince cuma namazı çıkışı yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Kovancılar Kaymakamı Abdulhamit Uyar, Belediye Başkanı Vahap Gök de Bağlar Mahallesi'ndeki İmam-ı Rabbani Camisi'nde vatandaşlara aşure ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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