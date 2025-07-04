Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?

Orman işçileri, yeşil vatanın korunması için canlarını hiçe sayarak mücadele ediyorlar. Ancak o mücadelede yangın dışında karşılaşılan başka sorunlar da var.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman işçilerinin yaşadıkları zorlukları, çalışma koşullarını, çözüm önerilerini ve taleplerini Habertürk’e anlattı.

“15 BİN ORMAN YANGIN İŞÇİSİ ALINMALI”

Yangılarla etkili mücadele için 15 bin orman işçisinin alınması gerektiğini vurgulayan Aslan, “Şu anda 6-7 bin işçi yangınla mücadele ediyor. Bu 6-7 bin kişiyle yangınları sürdürmeniz mümkün değil. Eğitimli en az 15 bin orman yangın işçisi alınmalı.” şeklinde konuştu.

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“ÇİFT VARDİYA SİSTEMİNE GEÇİLMELİ”

Orman işçilerinin gece gündüz dinlenmeden çalıştığını belirten Aslan, “Mayıs ayında çıkarız kasım ayında dağdan ineriz. İkili vardiyaya geçelim. 15 gün bir vardiya gece çalışıyorsa 15 gün bir vardiya da gündüz çalışsın” dedi.

“ORMAN İŞÇİLERİ HAKİM OLDUKLARI BÖLGEDE GÖREV ALMALI”

Orman işçisi İbrahim Demir, yangında şehit düştü. Aslan, orman işçilerinin hakim olduğu coğrafyadaki yangınlarda görev alması gerektiğini belirterek, “Acımız büyük bu arkadaşımız Konya Ilgın'dan İzmir yangınına destek vermek için gidiyor. Gittiği yerin coğrafyasını bilmiyor. Yangın riski olan bölgelerden yangın işçilerini o bölgeden alalım. O bölgenin sayısını artıralım” dedi.